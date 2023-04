Kılıçdaroğlu ‘kirli işler’e dikkat çekti: Çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce uyardığı ‘kirli işler’in uygulanmaya başlandığını vurguladı.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından ‘Kirli işler’ başlığıyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Bundan aylar önce “Önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var” demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız. Hileciler, yalancılar, düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar, lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi. Ayrıca Erdoğan’ın prens ve prenseslerini, milyar dolarlık vakıfları, kirli kampanya merkezlerine dönüştürüldü. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar.

*Bu seçimi, manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler, ya kalacaklar. Düşünün, kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil. Mesela, halktan çalınan 418 milyar doları geri alacağım dediğim kampanya filmimizin televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar. Eyvallah, ben de defalarca kendilerine sert olacağımı söylemiştim. Dolayısıyla yiğide savaş, bayramdır, unutmayın. Yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler, hepsi gelsin.

*Whatsapp ve Telegram gruplarından her gün binlerce dezenformasyon haberi yayıyorlar. İstanbul Sultanbeyli’de bir matbaa… CHP logosuyla partimizi, terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Yeni değil bunlar, Mansur Başkan’ın Ankara’da kazanacağını anladıkları an “Su sayaçlarını teröristler okuyacak” demeye başlamışlardı. Ekrem Başkan’ın İstanbul’u alacağını anladıkları an Pontus’u Montus’u bırakmadılar.

*Beni ne terör örgütleri, ne ‘beşli çete’ler, ne ağalar, ne babalar yolumdan çevirememiş; siz kimsiniz arkadaş ya? İnsan bir ayna karşısına geçer, insan bir çapına bakar ya!

*Sevgili halkım; ben size bu işin sonunda ne olacağını söyleyeyim. Sonunda hak galip gelecek, halk galip gelecek. Zaten sonrasını siz de biliyorsunuz. O çetelerin telefonları acı acı çalmaya başlayacak. O kabusu yaşayacaklar.