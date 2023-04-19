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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu gençlerle ‘Karlı Kayın Ormanı’ dinledi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta gnçlerle buluştu. (Twitter)
Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş’ta gençlerle buluştu. (Twitter)

Beşiktaş’ta gençlerle buluşan Kemal Kılıçdaroğlu, burada şair Nazım Hikmet Ran’ın dizelerinden bestelenen ‘Karlı Kayın Ormanı‘ türküsünü dinledi. Nazım Hikmet’in bu şiirini sanatçı Zülfü Livaneli bestelemişti.


Gençlerle türküyü dinleyen Kılıçdaroğlu, bu anlara ait videoyu da Twitter’dan şu sözlerle paylaştı: “Genç başkanlarımız söyledi, ben de dayanamadım eşlik ettim. Bu ülkede hep beraber şarkılar, türküler söyleyeceğimiz günler çok yakın.”

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