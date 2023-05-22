Kılıçdaroğlu: Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan’ın hesabını kesecek” dedi.

Fotoğraf: CHP

Dağılan ata ittifakının ilk turda elenen cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’a desteğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, isim vermeden bu duruma değinerek, Twitter’dan şunları yazdı: “İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan’ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!”

Kılıçdaroğlu daha önce konuyla ilgili şunları demişti: “Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!”