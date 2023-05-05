Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a Barış Manço şarkısı gönderdi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Barış Manço’nun ‘İşte Hendek İşte Deve’ şarkısıyla karşılık verdi.

Erdoğan, mitinglerinde sık sık Kılıçdaroğlu’nun arkasında ‘dış güçler’in, ‘FETÖ’nün ve PKK’nın bulunduğunu öne sürüyor. Erdoğan son olarak dün geceki tweet’inde de benzer ifadeler kullandı.

Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 4, 2023

Tweet’i alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep Oradaysa Arşın Buradadır” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu, devamına Barış Manço’nun ‘İşte Hendek İşte Deve’ şarkısını da ekledi.

Şarkının sözleriyse şöyle: