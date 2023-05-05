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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a Barış Manço şarkısı gönderdi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Barış Manço’nun ‘İşte Hendek İşte Deve’ şarkısıyla karşılık verdi.

Erdoğan, mitinglerinde sık sık Kılıçdaroğlu’nun arkasında ‘dış güçler’in, ‘FETÖ’nün ve PKK’nın bulunduğunu öne sürüyor. Erdoğan son olarak dün geceki tweet’inde de benzer ifadeler kullandı.


Tweet’i alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep Oradaysa Arşın Buradadır” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu, devamına Barış Manço’nun ‘İşte Hendek İşte Deve’ şarkısını da ekledi.

Şarkının sözleriyse şöyle:

Kuyu başına vardım Zeynep’im bekler diye

Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orda

Dediler ne ararsın kızı almak mı istersin

Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin

İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

Söğüdün dalı uzun Barış’ın gönlü hüzün

Elim eline değmedi varın anlayın gayri

İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

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