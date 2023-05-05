Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a Barış Manço şarkısı gönderdi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Barış Manço’nun ‘İşte Hendek İşte Deve’ şarkısıyla karşılık verdi.
Erdoğan, mitinglerinde sık sık Kılıçdaroğlu’nun arkasında ‘dış güçler’in, ‘FETÖ’nün ve PKK’nın bulunduğunu öne sürüyor. Erdoğan son olarak dün geceki tweet’inde de benzer ifadeler kullandı.
Tweet’i alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep Oradaysa Arşın Buradadır” diye yazdı.
Kılıçdaroğlu, devamına Barış Manço’nun ‘İşte Hendek İşte Deve’ şarkısını da ekledi.
Şarkının sözleriyse şöyle:
Kuyu başına vardım Zeynep’im bekler diye
Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orda
Dediler ne ararsın kızı almak mı istersin
Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin
İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
Söğüdün dalı uzun Barış’ın gönlü hüzün
Elim eline değmedi varın anlayın gayri
İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı
İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı