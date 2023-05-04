Erdoğan Giresunlulardan emin: Beni patates soğana kurban etmezsiniz

Giresun’daki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hızla artan gıda fiyatları üzerinden yükselen eleştirileri bastırmaya çalıştı.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Muhalefet, küresel piyasalardaki düşüşün aksine Türkiye’de gıda enflasyonunun durmadan yükseldiğine dikkat çekerek, bunu patates ve soğan fiyatları üzerinden yurttaşlara anlatmaya çalışıyor.

Erdoğan’sa Giresun’da onu dinlemeye gelen seçmenlere “Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz” diye seslendi.

Erdoğan, konuşmasının devamında iktidardan düşmeleri durumunda ülkeye ‘terör örgütlerinin’ geleceğini de iddia etti.

Erdoğan şunları söyledi:

*14 Mayıs’ta sadece sizin oy kullanmanız yeterli değil. Bununla beraber en az bir komşunuzu, eşinizi, dostunuzu sandığa götürerek bize ve cumhur ittifakına oy vermesini sağlamanız lazım.

*Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz, teröristler var ya, onlar gelir, yeniden bu ülkenin başına musallat olur. FETÖ’cü hainler var ya, işte onlar gelir yeniden çocuklarınızı ellerinizden alır.