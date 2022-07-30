Kılıçdaroğlu: Devletin geleceği tehlikede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ortadoğu’da barışı sağlamanın Türkiye’nin çok hızlı büyümesi ve kalkınması anlamına geldiğini belirterek ”Devletin geleceği tehlikede” dedi.

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Kılıçdaroğlu, Kayseri’deki 57 mahalle muhtarının CHP’ye katılımı dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen törene katıldı. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu herkesin bildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, “Tarihimizde olmadığımız kadar kamplaştık ve kutuplaştık bu doğru değil” dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Ben herkesin inancına saygı gösteririm. Allah ile kulun arasına benim girmeye yetkim yoktur, bu yetki peygambere de verilmemiştir. Kimin inançlı, kimin inançsız olduğunu, bir tek Yüce Yaradan bilir. Hiç kimsenin kimliğine benim itiraz hakkım yoktur, çünkü hiçbirimiz anne babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz ama annemizle babamızla atalarımızla gurur duyarız. Dolayısıyla kimlik üzerinden siyaseti de doğru bulmam. Yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız. Herkesin yaşam tarzı kendisine aittir. Birlikte olmak zorundayız ve Türkiye’nin bu kutuplaşmayı aşması lazım. Çok büyük sorunlarımız var, düşündüğünüzden çok daha büyük. Dün Ağrı’daydım, Ağrı’nın nüfusunun yüzde 54’ü 24 yaşın altında. Her taraf genç ama hepsi işsiz. Ne olacak bu çocuklar? Bir iki fabrika varmış onlar da özelleştirilmiş ve sonra kapanmış. Herkes ‘acaba yurt dışına kapağı nasıl atabilirim?’ arayışı içinde. Oradan bir Kanada damarı bulmuşlar 10 bine yakın Ağrılı Kanada’ya gitmiş, oraya yerleşmiş. Ama sonuçta bu memleket bizim memleketimiz. Birlikte, ortak bu memleketi aydınlığa çıkarmak zorundayız.

Bizim bir 6’lı masamız var. Her birimiz ayrı bir partiyiz aslında. Her birimizin programı ayrı. Ama her birimizin bir ortak görüşü var. Az önce söylediğim görüş. Türkiye’yi bir aydınlığa çıkarmak zorundayız, bir rayına oturtmak zorundayız.”

‘Devletin geleceği tehlikede’

“Devletin geleceği tehlikede” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Türkiye’nin bütün komşuları ile dost olmak zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Niye biz Suriye’nin içişlerine karışıyoruz? Neden kavga ediyoruz Suriyelilerle?” dedi.

Türkiye’nin Ortadoğu coğrafyasıyla akraba olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, her iki tarafta da Türkler, Araplar ve Kürtlerin olduğuna dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ”Ortadoğu’da barışı sağlamak ne demek biliyor musunuz? Türkiye’nin çok hızlı büyümesi demektir. Türkiye’nin çok hızlı kalkınması demektir. Türkiye dominant ülke. Biz, ürettiğimiz malların tamamını Ortadoğu’ya satabiliriz. Ortadoğu’yu besleyebiliriz. Onlar da büyürler, biz de büyürüz. Biz, Avrupa Birliği’nin demokratik standartlarını alalım güzel ama biz bütün mazlum ülkelere de örnek olmak zorundayız. Biz, bağımsızlığımızı ilan ettikten sonra bütün mazlum ülkeler de bağımsızlık ilan etti. Biz, Cumhuriyeti ilan ettik, bütün Müslüman ülkelerin tamamı cumhuriyet ilan ettiler. Biz örneğiz onlara, örnek olmak zorundayız.”