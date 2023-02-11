Kılıçdaroğlu: Çok güçlü bir sosyal devleti enkazdan çıkarıp inşa etmek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çok güçlü bir sosyal devleti, vatandaşı için var olduğunu hiç unutmayan bir devleti bu enkazın içinden çıkarıp inşa etmek zorundayız” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7, ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 24 bin 617’ye çıktı.

‘Zor bir günün karanlık gecesinden derin bir kalp sızısıyla seslendiğini’ söyleyen CHP lideri, enkaz çalışmalarını anlatarak “Türkiye’nin evlatları yüreklerini koymuş durumdalar” dedi.

Deprem bölgesindeki eksiklikleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bugünü asla unutmayalım halkım. Düşen yerde kalmasın. Mazlumun hakkı divana kalmasın. Bu ülkenin yeni bir dirliğe, bir düzene ihtiyacı var halkım. Hepimizin zihniyeti değişmek zorunda. Önümüzdeki yol çok uzun olacak. O yol çok engebeli, tırmanışımız çok dik olacak. Öyle dedikleri gibi bir yılda falan gitmemiz gereken yere varamayız. Geçici çözümlerle idare edemeyeceğimiz bir noktaya geldik.

Artık açgözlülüğün bittiği kaynakların sadece küçük bir azınlığa değil, tüm halkımıza ait olduğu yepyeni bir düzeni getirmek zorundayız ve inanın bu sadece iktidar değişimiyle olmaz. Daha büyük değişimler lazım bize. Zarar gören her değerimizi bir bir tamir ederek çok güçlü bir değişim yaratmalıyız. Çok güçlü bir sosyal devleti, vatandaşı için var olduğunu hiç unutmayan bir devleti bu enkazın içinden çıkarıp inşa etmek zorundayız. Bunu hep beraber yapacağız inşallah. Bir daha önlenebilir nedenlerden dolayı böylesi bir acı yaşamayalım. Bu son olsun. Bu son.”