Kılıçdaroğlu: Bay Kemal asla kadın hakları üzerinden pazarlık yapmaz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin, kadın haklarını ‘bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunduğunu’ vurguladı.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından çekip paylaştığı videoyla kadınlara seslendi.

Kılıçdaroğlu “Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez” başlığıyla yüklediği videoda şunları dedi:

“Bu aralar, gittiğimiz her yerde, kadınlar sessizce yanıma geliyor. Seçim ile ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygılılar. Başörtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi. İnanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı. Temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarının bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulması onları dehşete düşürmüş durumda. Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var. Çocuğa, yaşlıya, hastaya, evin işine; her şeye yetmeye çalışıyorlar. Ve çoğu ev kadınının hiçbir güvencesi yok bu ülkede.

Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidiyle karşı karşıyalar. Çok ama çok büyük talihsizlik. Onlar için değil, tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik. Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum: Türkiye sizleri çok yordu, bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakar kadınlara, Bay Kemal gelirse, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz, propagandasını yaptılar. Aylarca yaptılar, günlerce yaptılar. Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar.

Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular, sonra sizler bir çırpıda üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Mübalağa etmiyorum, üç beş oy için yarı yolda bıraktılar. Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim varmıyor. Altını özellikle çizmek isterim: Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz. Ben o masaya oturup sonra evime dönüp eşimin ve kızlarımın yüzüne bakamazdım. Bakın, hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadının kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler. Bu vesileyle Bay Kemal’in iktidardaki ilk altı ay için kadınlara neyi önerdiğimi hatırlatmak isterim:

Bay Kemal, bir aile destekleri üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. İki, kreşlerin sayısını artırmayı öneriyor. Üç, istihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor. Kamu dahil, hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor. Dört, kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor. Beş, halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır öneriyor. Altı, boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturmayı öneriyor. Yedi, doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere, teşvikler vermeyi öneriyor. Sekiz, yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı öneriyor. Dokuz, kadına yönelik şiddetle mücadelede, gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmeyi öneriyor. On, kadın sağlığında büyük reformlar öneriyor. Bay Kemal aslında, baharların en güzelini vaat ediyor. Kadınlar için de bahar gelecek diyor. Çünkü Bay Kemal, kadınlar güçlendikçe, Türkiye’nin de güçleneceğini biliyor ve buna inanıyor.”

Ne olmuştu?

Yeniden Refah Partisi (YRP) cumhur ittifakına katılmak için 30 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Taleplerden biri de ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun değiştirilmesiydi.

YRP, şart listesinin 15’inci maddesinde bu isteği şöyle dile getirmişti: “İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin TBMM’de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması.”

Buna karşılık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez” demişti.

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, YRP’nin değiştirilmesini istediği kadına şiddetle mücedeleye yönelik 6284 sayılı kanun için, “6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Sayın cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da katılan tüm kadın STK’lerin de var olduğu toplantılarda da bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir” demişti.

Erbakan, 22 Mart’ta 6284 konusunda AKP’yle herhangi bir ayrılık yaşamadıklarını, AKP’lilerin YRP’nin hazırladığı mutabakat metnini imzalamadığı için ittifaka katılmadıklarını söylemişti.