Kılıçdaroğlu: ‘CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak’ diyemeyecekler

Başörtüsüne güvence teklifine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak, kamudan atacak, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz, diye konuşmaya başlamışlardı. Şimdi artık böyle istismar edecekleri bir imkan kalmadı ellerinde” dedi.

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CHP’nin ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi tartışılmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, eleştirilere yanıt verdi. yöneltildi. Halktv.com.tr’den Fikret Bila’nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

* Biz kadının kılık-kıyafetinin siyasetin konusu olmaktan, üzerinde siyaset yapılan alan olmaktan çıkarılmasını istiyoruz. Siyasi olarak istismar edilmesini istemiyoruz.

* Bu bizim yeni bir görüşümüz değil. Aniden gündeme getirdiğimiz bir konu da değil. Bizim verdiğimiz teklif sadece başörtüsüyle de ilgili değil. ‘Hakim de avukatın etek boyuna karışmasın, uyarı yapmasın,’ teklifidir aynı zamanda.

* Oy hesabıyla da yapmadım. Samimi düşüncemi açıkladım ve ona uygun yasa teklifini verdim. Teklifimizin de arkasındayım.

* Erdoğan bu konuda samimi değil. Yıllarca kadının kılık-kıyafeti üzerinden siyaset yaptı, istismar, etti, oy topladı.

* İşte CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak, kamudan atacak, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz, diye konuşmaya başlamışlardı. Şimdi artık böyle istismar edecekleri, kara propaganda yapacakları bir imkan kalmadı ellerinde. İşte “Endişeli muhafazakarlar var, bu propaganda onlar üzerinde etkili oluyor” deniliyordu. Aksini söyleyenler de oldu. “Asıl endişeli modernler baskı altında, onlara kılık kıyafet baskısı yapılıyor, onlara güvence lazım” eleştirileri geldi. Evet. Bizim yasa teklifimiz hem endişeli muhafazakarlar hem endişeli modernler için güvencedir. İki taraftan kadınlar için güvence sağlıyor.