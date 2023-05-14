Kılıçdaroğlu, AA’da da Denizli ve Balıkesir’de öne geçti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre Denizli ve Balıkesir’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerisindeyken öne geçti.
Uzmanlar AA‘nın açıkladığı verileri tartışmalı buluyor. Erdoğan’ı Türkiye genelinde yüzde 60’tan başlatan AA, saat 21:15 itibariyle yüzde 51,23’e indirdi.
AA ilk saatlerde Denizli ve Balıkesir’de Erdoğan’ı önde gösterirken daha sonra bu kentlerde Kılıçdaroğlu öne geçti.
Saat 21:15 itibariyle bu kentlerdeki oranlar şöyle:
Balıkesir
- Açılan sandık: Yüzde 75,5
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,39
- Erdoğan: Yüzde 46,32
- Oğan: Yüzde 5,58
- İnce: Yüzde 0,71
Denizli
- Açılan sandık: Yüzde 62,58
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,37
- Erdoğan: Yüzde 44,03
- Oğan: Yüzde 6,89
- İnce: Yüzde 0,71