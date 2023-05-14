İlk verilere göre Tayyip Erdoğan önde

İlk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde.
Akşam 5 itibariyle kapanan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.
19:06 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 19,15):
Tayyip Erdoğan: Yüzde 55,46
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38,57
Sinan Oğan: Yüzde 5,39
Muharrem İnce: Yüzde 0,58
ANKA
Saat 19:06 itibariyle ANKA verileri (Açılan sandık oranı yüzde 5,1):
Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,71
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,98
Sinan Oğan: Yüzde 4,77
Muharrem İnce: Yüzde 0,54