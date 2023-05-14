Diken

Yaramazlara biraz batar!

İlk verilere göre Tayyip Erdoğan önde

İlk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde.

Fotoğraf: AA

Akşam 5 itibariyle kapanan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.


19:06 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 19,15):

Tayyip Erdoğan: Yüzde 55,46

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38,57

Sinan Oğan: Yüzde 5,39

Muharrem İnce: Yüzde 0,58

ANKA

Saat 19:06 itibariyle ANKA verileri (Açılan sandık oranı yüzde 5,1):

Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,71

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,98

Sinan Oğan: Yüzde 4,77

Muharrem İnce: Yüzde 0,54

Seçim 2023

SON HABERLER

İlk veriler: Erdoğan Ankara’da önde

İlk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan Ankara’da önde. Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye başladı. Saat 19:00 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 12,26): Tayyip Erdoğan: Yüzde 54,22 Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38,56 Sinan Oğan: Yüzde 6,71 Muharrem İnce: Yüzde 0,51 Saat 18:40 itibariyle ANKA Haber Ajansı verileri (Açılan sandık oranı […]