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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Asla sandıkların başından ayrılmayın

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın” dedi.

Fotoğraf: AA

64 milyon seçmenin bulunduğu Türkiye’de genel seçimler için sandıklar kapandı.


Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek.”

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