Kıbrıs Cumhuriyeti’nde iki gündür devam eden orman yangınında dört kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, ‘rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması konusunda umutlu olduklarını ancak kritik durumun devam ettiğini’ söyledi.

Pelekanos, 11 uçağın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü, gün içerisinde Yunanistan’dan bir uçağın yangın söndürme çalışmalarına katılacağını, İsrail ve İtalya’dan da ikişer uçağın yardım için gelmesinin beklendiğini ifade etti.

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İçişleri Bakanı Nicos Nourris ise Odou ‘bölgesinde arabaları yanmış olarak bulunan ve daha sonra kayıp oldukları bildirilen dört Mısırlı işçisinin cansız bedenini bir çiftçinin bulduğunu’ açıkladı.

Nouris, hem maddi hasar hem de insan kaybı açısından en yıkıcı yangını yaşadıklarını vurguladı.

AA’nın aktardığına göre yangının çıkmasında payı olduğu iddia edilen 67 yaşındaki şüpheli Limasol’da mahkemeye çıkarıldı ve sekiz gün daha gözaltında tutulmasına karar verildi.

Kundaklama sonucu çıktığından şüphelenilen yangınla ilgili soruşturma ekibi kuruldu.