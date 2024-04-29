KFC’ye Malezya’da İsrail tepkisi: 108 şubesini kapattı

ABD’li restoran şirketi KFC, Malezya’da başlayan İsrail karşıtı boykotun ardından ülkede 108 şubesini geçici olarak kapattı.

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KFC, Malezya’da, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla başlatılan boykotun ardından 108 şubesini geçici olarak kapattı.

Independent Türkçe‘nin Çince yayın yapan Nanyang Siang Pau gazetesine dayandırdığı haberine göre KFC’nin Malezya’daki sahibi ve operasyonlarını yürüten QSR Brands, gelişmeyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. KFC’nin Malezya’da 600’ün üzerinde şubesi bulunuyor.

İsrail’in 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot ve protestolara uğruyor. KFC de McDonald’s, Pizza Hut, Starbucks, Domino’s, Unilever ve Nestle gibi protesto edilen Batılı markalar arasında yer almıştı.