Keyifli bir hafta için etkinlik rehberi

2024 Mayıs ayı için planlarınızı yapmaya başladıysanız, bu rehber tam size göre!

Görsel: pexels

İster sanat sergilerine dalıp ilham almak isteyin, ister müzik dinlemek için can atın, isterseniz doğa yürüyüşleriyle baharı karşılamak niyetinde olun; rehberimizde her zevke uygun etkinlikleri bulabilirsiniz.

Konser

1. Star Wars ‘A New Hope’ in Concert

Star Wars dünyasının müziklerini besteleyen, En İyi Orijinal Müzik Dalı’nda Akademi Ödülü kazanan, efsane besteci John Williams’ın eserleri, senfonik orkestra eşliğinde film gösterimi olarak Zorlu PSM’de sahneye taşınacak. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 4 Mayıs 2024, 16:00

2. Hıdırellez İstanbul

Şehrin eğlence vahası KüçükÇiftlik Park, Hıdırellez İstanbul ile 5 Mayıs Pazar günü güneşli günlere merhaba, kara kışın kasvetine elveda diyecek! İstanbulluların, baharın gelişini şehrin merkezinde, festival tadında yaşayacakları Hıdırellez İstanbul’da beyazlar giyilecek, dilekler tutulacak, oyunlar oynanacak, ateşlerden atlanacak, tohumlar ekilecek, saçlar örülecek; kısacası tüm ritüeller yerine getirilecek. Biletler burada.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 5 Mayıs 2024, 14:00

3. Cem Adrian

Cem Adrian, 8 Mayıs’ta Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde. Biletler burada.

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Tarih: 8 Mayıs 2024, 21:00

4. Son Feci Bisiklet

Son Feci Bisiklet Dorock XL Kadıköy’de sevenleriyle buluşuyor. Biletler burada.

Yer: Dorock XL Kadıköy

Tarih: 10 Mayıs 2024, 21:30

5. Sena Şener

Sena Şener, 10 Mayıs akşamı Jolly Joker Kıyı İstanbul sahne’sinde. Biletler burada.

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Tarih: 10 Mayıs 2024, 21:00

Tiyatro

1. Namevcut Konferans

Geçtiğimiz yıl Türkiye prömiyerini Kundura Sahne’de yapan ve İstanbullu seyircinin büyük ilgisiyle karşılanan ‘Namevcut Konferans’ (Conference Of The Absent), Mayıs’ta bir kez daha Beykoz Kundura’ya geliyor. Alman belgesel tiyatro kolektifi Rimini Protokoll imzalı performans, iklim krizi endişesinden yola çıkıyor ve seyirciyi uluslararası bir konferansın hem izleyeni hem de konuşmacısı kılıyor. Biletler burada.

Yer: Kundura Sahne

Tarih: 4 Mayıs 2024, 17:00

2. Deli Bayramı

Bazı şeyler vardır, asla zamanın gölgesinde yok olup gitmez. En çok da çocukken sevdiğimiz şeyler peşinizi bırakmaz. Tıpkı bir izleyenin onlarca kez izlemek istediği Devekuşu Kabare gibi.

Turgut Özakman’ın 1987 yılında kaleminden dökülen ‘Deliler’ oyunu günümüzde oynansa… Üstüne üstlük tüm karakterler DasDas’ı ele geçirse neler olur? Tüm bu deliler arada bir dönüp, 1980’li yıllara göz kırpsa bir de?

DasDas’ın yeni oyunu ‘Deli Bayramı’nda tüm bu soruların cevabını bulacak, komedinin gücünü yıllar sonra yeniden yaşayacaksınız. Biletler burada.

Yer: DasDas

Tarih: 6 Mayıs 2024, 20:30

3. Balina

Zorlu PSM, Craft, ve Freestage ortak prodüksiyonuyla yeni sezonda ‘Balina’ Türkiye tiyatro sahnesine taşınıyor. İbrahim Çiçek’in yönetmenliğinde, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in rol adlığı ‘Balina’ sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyicisini bekliyor. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Mayıs 2024, 20:30

Workshop

1. Jigger İstanbul Cocktail Workshop

Jigger İstanbul, kokteyl tutkunları arasında yeniden popülerlik kazandırdığı workshoplarıyla öne çıkıyor. 6 yıllık 700’e yakın etkinlik deneyimi ile Passo sayesinde artık Jigger İstanbul Workshop biletlerine erişim daha kolay. Biletler burada.

Yer: Rooftail Galata

Tarih: 4 Mayıs 2024, 18:00

2. Zeynep Koçak ile Komedi ve Skeç Yazarlığı Workshop

Zeynep Koçak tamamen kendi oluşturduğu bir teknikle hazırladığı tabloları doldururken sanki bir oyun oynuyormuş gibi kendinizi bir skeç yazarken bulacaksınız. Karakter, önerme, tespit, çatışma, tetikleyici olay gibi temel bilgileri öğreneceğiniz bu workshopta ayrıca sizlerin de katılımıyla hem interaktif hem eğlenceli hem de öğretici bir beş saat geçireceksiniz. Biletler burada.

Yer: Falan Stüdyoları

Tarih: 5 Mayıs 2024, 13:00

Festival

Görsel: pexels

1. Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali

Maximum Uniq Açıkhava, baharı müjdeleyen ‘Hıdırellez’ ile kapılarını açıyor. Rengarenk bir alan, güller, dilekler, olmazsa olmaz dilek salıncağı, danslar, müzik ve çok daha fazlası bu festivalde. Biletler burada.

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 5 Mayıs 2024, 17:00

2. Chalet Garden 90’lar Türkçe Pop (Parti)

Yemyeşil bir bahçede, tüm sevdikleriniz ile özlem duyduğumuz bütün o anlara, 90’ların unutulmaz şarkıları ile eşlik etmek ve doyasıya dans etmek için bu yaz Chalet Garden’a gidebilirsiniz. Biletler burada.

Yer: Swissotel Chalet Garden

Tarih: 8 Mayıs 2024, 21:30