Kerem Fırtına, Kılıçdaroğlu’nu her ihtimalde desteklemeye devam edecek

Yeşil Sol Parti’den aday gösterilip seçilemeyen oyuncu Kerem Fırtına, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğinin süreceğini açıkladı.

Kerem Fırtına. (YouTube)

Yeşil Sol Parti’nin İstanbul 3. Bölge’de altıncı sırada aday gösterdiği oyuncu Kerem Fırtına, vekil olamamıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’ya protokol imzaladıktan sonra desteğini açıklamasından sonra HDP/Yeşil Sol’un ne karar alacağı gündeme gelmişti. Şu sırlarda partiler durumu değerlendirmek üzere toplandı; açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Açıklama yapılmadan çoğu HDP’li Kılıçdaroğlu’na destek açıklamalarını Twitter üzerinden yapıyor. Bunlardan biri de Kerem Fırtına.

Fırtına, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Her ihtimalde mücadeleye devam edecektik. Erdoğan ve ekibine karşı Kılıçdaroğlu ve kabinesiyle mücadele etmeyi tercih ediyorum. Oyumu Kılıçdaroğlu’na verip tek adamı gönderip özgür ve demokratik bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğim.”