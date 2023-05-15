Vekil seçilemeyen Göktepe ve Fırtına’dan teşekkür mesajı

İstanbul 3. Bölge’de YSP ve TİP listelerinden seçime girip kazanamayan Kerem Fırtına ve Meryem Göktepe, seçmenlere destekleri için teşekkür etti.

Yeşil Sol Parti’nin (YSP) altıncı sırada aday gösterdiği oyuncu Kerem Fırtına, vekil olamadı.

YSP, 36 ismin yarıştığı listeden Anadolu Ajansı’nın verilerine göre yüzde 10,67 oyla dört vekili Meclis’e gönderdi.

Fırtına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçim sürecinde destek veren seçmenlere dayanışma için teşekkür etti:

“Bu süreçte benimle heyecanlanan, benden daha çok isteyen, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. İyi ki vardınız, varsınız. Sevgiyle.”

Bu süreçte benimle heyecanlanan, benden daha çok isteyen, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. İyi ki vardınız, varsınız. Sevgiyle 🤍 — kerem fırtına (@KeremFirtina) May 15, 2023

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) ikinci sırada aday gösterdiği öldürülen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe de seçilemedi.

Göktepe, Nazım Hikmet’in ‘Bir direniştir yaşamak’ şiirinden alıntı yaparak dayanışma gösteren herkese teşekkür etti:

“Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak.” Biz hiçbir zaman zalimin zulmüne boyun eğmedik. Yolumuzun uzun, mücadelenin gerekli olduğunu biliyoruz. Bu süreçte inanılmaz mesajlar aldım. Dayanışma gösteren herkese teşekkürler.”

"Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak.

Unutma;aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak."

Biz hiçbir zaman zalimin zulmüne boyun eğmedik. Yolumuzun uzun,mücadelenin gerekli olduğunu biliyoruz.

Bu süreçte inanılmaz mesajlar aldım.Dayanışma gösteren herkese teşekkürler. pic.twitter.com/u3MNF6X3Yh — meryem göktepe (@Meryemce_34) May 15, 2023



