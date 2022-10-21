Kerem Alkin: Tablo öyle ürkütücü ki

İki yıllık küresel virüs salgını süreci ve daha etkileri bitmeden üstüne gelen Rusya-Ukrayna Savaşı, gelişmekte olan ülkelerde sebep olduğu ciddi boyutlardaki ekonomik ve sosyal kırılma bir yana, gelişmiş ekonomilerde beklenen bir hayli üzerinde bir sosyo-ekonomik tahribata sebep oldu. Gelinen tablo öyle şaşırtıcı, hatta ürkütücü ki, ‘kalkınma’ kavramını son 30 yılda geride bıraktıkları ifade edilen önde gelen gelişmiş ekonomilerde, söz konusu kavram yeniden önemli bir tartışma alanı oluşturmaya başladı. Bu zorlu tablo ve ‘kalkınma’nın tıkandığına dair endişeler, ülkeler arasında ‘çok taraflılık’ ve ‘küresel dayanışma’ya yönelik şüpheleri de ciddi anlamda artırmış durumda. Bu nedenle, ‘sürdürülebilir kalkınma’ artık gelişmiş, gelişmekte olan, herkesin sorunu.

Kerem Alkin’in yazısı