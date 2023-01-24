Kentsel dönüşümde faiz yüzde 1’in altına iniyor

Kentsel dönüşüm kapsamında evini ve işyerini dönüştürmek veya güçlendirmek isteyenlere sağlanan kredi desteğinde faiz oranının yüzde 1’in altına indirilmesi planlanıyor.

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Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanı Murat Oskay ile toplantı düzenleyen Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse kentsel dönüşüm kapsamında kredilere verilen faiz desteklerinin artırılması için hazırlık yapıldığını dile getirdi.

Buna göre, kredideki faiz oranının yüzde 1’in altına indirilmesi hedefleniyor. Geçen yılki düzenlemede, güçlendirme ve konut yapım ve edinme kredilerinde faiz oranı yüzde 4’ten yüzde 6’ya, işyeri yapım ve edinme kredilerinde faiz oranı yüzde 3’ten yüzde 4,5’e çıkarılmıştı.

Köse, 10 yıl olan vade süresinin de uzatılmasının planlandığını dile getirdi. Köse, paketin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.

Kamu tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla riskli olarak belirlenen 6,5 milyon konutun her yıl bir milyonunun dönüştürülmesi hedefleniyor. Vatandaşın da çeşitli desteklerle kendi konutunu dönüştürmesine imkan sağlanmaya çalışılıyor.