Nijerya’da, yoksulluktan ‘kendini satışa çıkaran’ adam tutuklandı.

Kano eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Aliyu Na İdris, geçen hafta sonu geçimini sağlamakta zorlandığı için kendisini satışa çıkarınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Terzi olan ancak ülkenin ekonomik koşullarına bağlı olarak işleri kötü giden İdris, ‘maddi anlamda batakta olduğunu’ ifade ederek kendisini 20 milyon Nijerya nairasına (462 bin 188 lira) satışa çıkardığını duyurdu. Duyuruda, ‘sahibine tüm kalbiyle ve vargücüyle hizmet edeceğinin’ de altını çizdi.

Haberi duyan ve İdris’i tutuklayan polis teşkilatının bölgedeki müdürü Harun İbn Sina, “Salı günü tutukladık. Geceyi bizimle geçirdi. Yaptığı şey İslam’da yasaktır. Ne durumda olursan ol kendini satmaya kalkamazsın” dedi.

İdris ise tutuklanmadan önce gazetecilere şunları söyledi: “Yoksulluk nedeniyle böyle bir karar vermek zorunda kaldım. paranın 10 milyon nairasını annem ve babama vermeyi planlıyorum. 5 milyonunu devlete vergi olarak vereceğim. 2 milyonunu ise beni satın alması için aracı olan kişiye vereceğim. Satın alan kişi de gıda ve barınma gibi günlük ihtiyaçlarımı karşılayacaktır.”