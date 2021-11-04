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Yaramazlara biraz batar!

Kendi öldü, kızlarını kurtardı: Aracın çarpacağını anlayınca bebek arabasını itti

Batman’da içinde iki kızının olduğu bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçerken hafif ticari aracın çarptığı hamile Songül Şengül (26) hayatını kaybetti. Araç çarpmadan önce bebek arabasını iterek çocuklarının hayatını kurtardı.

Fotoğraf: DHA

Sabah saatlerinde Demokrasi Bulvarı’nda bebek arabasına bindirdiği kızları Esma (3) ve Gamze (2) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül, kendisine çarpan aracın altında kaldı ve kaza mahallinde hayatını kaybetti.


Görgü şahitleri, Şengül’ün aracın geldiğini görünce son anda bebek arabasını itip kızlarının hayatını kurtardığını anlattı.

Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, genç kadının ailesini teselli etmeye çalıştı. Trafik ekiplerine talimat veren Kıraç, kazanın olduğu yere yakın üst geçide asansör yapılmasını ve refüjlere korkuluk yapılarak önlem alınmasını istedi.

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