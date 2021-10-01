Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kemalpaşa kaymakamı öğretmenden özür diledi

Artvin’de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, bir liseyi ziyareti sırasında sınıftan kovduğu belirtilen öğretmen Burak Kılıç’tan özür diledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasından aktardığına göre bugün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Saygın, 29 Eylül’deki okul ziyareti sırasında ‘karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle’ yaşanan hadisenin kendisini derinden üzdüğünü belirtti.


Öğretmen Burak Kılıç’tan özür dileyen Saygın sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında iki öğretmenin görevli olduğu sınıfınızda sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum.

Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımıyla ilgilenmeniz sebebiyle sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim. Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum.”

Kılıç ise yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu, kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliğiyle bağdaşmadığını belirterek, “Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Soylu telefon etti

Artvin Valiliği, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın’ın okul ziyareti sırasında bir öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Burak Kılıç’la telefonda görüştü ve yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirtti. Soylu, Kaymakam Saygın’la da görüşerek ‘hassasiyetlerini’ dile getirdi.

SON HABERLER

HDP’nin tutum belgesi ve basit bir soru: Nasıl yönetilmek istiyoruz?

Hak ettiğimiz nedir? Bir HDP’li “Allah bir” dediğinde tüyleri diken diken olanlar, ömürlerini kendilerine hiçbir şey sorulmadan ve iktidarlarca ciddiye alınmadan geçirdikleri, seçimden seçime hatırlandıkları için mutlu mu hakikaten? “Ali gitsin Veli gelsin, bu bize yeter” mi diyorlar? Sanmıyorum.

‘Kendini arayan adam’ konuştu: Dünya umurumda değil

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu ilk kez konuştu. Ekiplerin Beyhan ismiyle seslenmesiyle kayıp olanın kendisi olduğunu öğrenen Mutlu, aranan kişinin kendisi olduğunu ısrarla söylemesine rağmen ekiplere inandıramadı. Beyhan Mutlu, “Dünya gündemine girmişim ama dünya umrumda değil” diye konuştu.

Domino’s’un yarısı Hintlilerin eline geçti

Türkiye’de pizza pazarının en büyük oyuncusu konumunda bulunan Domino’s’a Asya ilgisi sürüyor. 8 ay önce Domino’s Pizza’nın yüzde 33’ünü alan Hindistan’ın en önemli fast food şirketlerinden Jubilant Foodwork, 283 milyon dolarlık yeni alım sonrası payını yüzde 49.9’a çıkardı.

İçerikleriyle en fazla olumsuz etkiyi bırakan ünlüler açıklandı

Dokuz ülkede yapılan araştırmaya göre Instagram kullanıcılarının platformdaki ünlüler nedeniyle zihinsel olarak olumsuz duygulara sürüklendiği belirlendi. Buna göre kullanıcılarda sosyal medyada yarattıkları imajla en olumsuz etkiyi Kim Kardashian, Justin Bieber ve Charli D’Amelio gibi ünlülerin yarattığı tespit edildi.