Kemalpaşa kaymakamı öğretmenden özür diledi

Artvin’de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, bir liseyi ziyareti sırasında sınıftan kovduğu belirtilen öğretmen Burak Kılıç’tan özür diledi.

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AA’nın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasından aktardığına göre bugün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Saygın, 29 Eylül’deki okul ziyareti sırasında ‘karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle’ yaşanan hadisenin kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Öğretmen Burak Kılıç’tan özür dileyen Saygın sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında iki öğretmenin görevli olduğu sınıfınızda sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum.

Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımıyla ilgilenmeniz sebebiyle sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim. Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum.”

Kılıç ise yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu, kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliğiyle bağdaşmadığını belirterek, “Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Soylu telefon etti

Artvin Valiliği, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın’ın okul ziyareti sırasında bir öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Burak Kılıç’la telefonda görüştü ve yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirtti. Soylu, Kaymakam Saygın’la da görüşerek ‘hassasiyetlerini’ dile getirdi.