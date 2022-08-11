Kemal Öztürk: Muhalefetin ortak adayı yılbaşından önce açıklamayacağı anlaşılıyor

Bu algıdan dolayı muhalefet bu toplantıları sonlandırmalı diyordum. Muhalefetin ortak aday ismini yıl başından önce açıklamayacağı anlaşılıyor. Bu durumda yılbaşından önce son kez bir araya gelerek aday ismini müzakere etmeleri daha doğru olacaktır.

Edindiğim bilgiler, toplantıların son bulması ancak komisyon çalışmalarının devam etme fikrinin daha ağırlık kazandığı yönünde. Bunun haricinde yapılacak her liderler toplantısı yine aday konusuna endekslenecek ve sonuç alınmazsa, “başarısızlık” olarak hanelerine yazılacaktır.

Gerçek olmasa da algılanan budur.

Kemal Öztürk’ün yazısı