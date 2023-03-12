Kemal Öztürk: Lütfü Savaş, ‘Hükümetle çalışmaya hazırım’ diyor

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile fuar merkezine kurduğu “çadır başkanlık” makamında konuştuk.

Hatay için Yüz Binlik planlar yapmaya başlamış.

“İyi de Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yapmak gerekmiyor mu?” dedim.

“Kanun bu yetkiyi bana veriyor ama onlarla da irtibat halindeyiz” dedi.

Şehircilik Bakanlığı ile görüştüm, “Yüz binlik plan biraz genel tasarım gibidir, asıl planlama bu değil, biz yapacağız” diyor.

İşin doğrusu şu, herkes kendi kafasına göre bir şey yapmak niyetinde ve ortaya karman çorban bir şey çıkacak.

Bu şehir yer ile yeksan olmuş ama siyasiler hala bundan yeterli dersi almamışlar.

Lütfü Savaş eski AK Parti Antakya Belediye Başkanıydı. Bu yüzden diyalog kurması daha kolay aslında.

“Hatay’a yazık etmemek gerekir” diye biraz yüklendim Başkan’a.

“Ben hükümetle birlikte çalışıyorum zaten, çalışmaya da hazırım. Hatay’ı el ele verip kültürel dokusunu koruyarak yeniden inşa edelim. Ama herkesin bir adım atması gerek.”

Kemal Öztürk’ün yazısı