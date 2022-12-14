Kemal Öztürk: Cesur ilim adamları arıyoruz

Bazı tarikatlarda gelenekle dini kurallar birbirine karışmış durumda. Hadisler, ayetler yerine tarikat şeyhlerinin sözleri bazı insanların rehberi olmuş.

Hurafeler, batıl inançlar, cehalet; bilginin, hikmetin, irfanın, hakikatin içine karışmış durumda.

Bunları ayıklamak için cesur alimlere, ilim adamlarına, akademisyenlere ihtiyaç var.

Bunları ahlaki çürümeye bulaşmamış cemaatler, tarikatlar için yapmalı.

Herkesin aynı torbaya konmasını ancak bu şekilde önleyebilirsiniz.

Bu yüzleşme ancak gerçek ilim sahiplerinin cesaretiyle yapılabilir.

Onlar konuşmalı, biz dinlemeliyiz. Onlar tartışmalı biz ders çıkarmalıyız.

Herkesin övünerek söylediği İmam Hanefi gibi, toplumda linç edilmeyi, hapse girmeyi göze alarak hakikat söylenmeli.

İlim, irfan, hikmet sahibi insanlara ihtiyaç var.

Kemal Öztürk’ün yazısı