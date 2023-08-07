Kedilere kezzap ve asit döken şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde ilçesinde, kedilere kezzap ve asit döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Murat Özdemir tutuklandı.

Murat Özdemir. (ANKA)

Eyüpsultan’da dün akşam saatlerinde sokak kedilerine kezzap ve asit döküldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda söz konusu eylemi düzenlediği tespit edilen Murat Özdemir kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ANKA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından ‘ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme, acımasız ve zalimce muamelede bulunma’ suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği Özdemir’in tutuklanmasına karar verdi.

‘Besleyenlere kızdım’

Özdemir, tutuklama kararının ardından, adliye koridorunda gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna “Tabii ki” diye yanıt verdi. “Neden kedilere asit döktünüz” diye sorulması üzerineyse Özdemir şunları söyledi:

“O kadar, bahsettiğiniz kadar ciddi bir şey yapmadım. Sadece hayvanları, güvercinleri boğdukları için… Bunları besleyenlere de kızdım, etle besleyenlere. Her gün memur gibi besliyorlar, onların kudurmasına sebep oluyorlar. Hayvanlara, güvercinlere zarar verdikleri için kızgınlık nedeniyle… Ama burada büyük bir yanlış anlaşılma var, benim yaptığıma ek olarak abartıyorlar bu işi, devam ettiren birileri olduğundan şüpheleniyorum.”