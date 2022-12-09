Kediler, Ortadoğu’da evcilleşip buradan dünyaya dağılmış

Yeni bir araştırma kedilerin Türkiye’nin güneyindeki topraklarda evcilleştikten sonra dünyaya insanla birlikte açıldığını gösterdi.

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Yaklaşık 10 bin yıl önce Dicle ve Fırat nehirlerini çevreleyen ‘Bereketli Hilal’ bölgesinde yerleşik hayat sürmeye başlayan insanlar, aynı dönemde uzun sürecek bir arkadaşlığın ilk adımı attılar. Kedilerle dostluğumuz bugün hala sürüyor.

Popular Science Türkiye’de yayımlanan haber kedi genetiği üzerine çalışan Profesör Leslie A. Lyons’ın yeni bir makalesindeki sonuçlardan bahsetti.

Profesör Lyson’a göre, atlar ve sığırlar dünyanın çeşitli bölgelerindeki insanlar tarafından farklı zamanlarda evcilleştirildiler. Ancak kediler, bugün Irak, Suriye Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün’ün olduğu topraklarda evcilleştikten sonra, insanla birlikte dünyanın farklı bölgelerine göç etti.

Tamamen evcilleşmediler

Lyson, kediler için “yarı evcilleşmiş” diyor: “Doğaya bırakırsak, büyük ihtimalle yine haşarat ve kemirgen avlayarak hayatta kalmaya devam edecekler. Köpekler ve diğer evcilleşmiş hayvanların aksine, bu evcilleşme sürecinde kedilerin davranışlarını sahiden değiştirmemişiz. Bu onların ne kadar özel hayvanlar olduğunu bir kez daha gösteriyor.”

30 yıldan uzun süredir kedi genetiğini araştıran Lyons; polikistik böbrek hastalığı, körlük ve cücelik gibi hem kedileri hem insanları etkileyen genetik hastalıkları incelemek üzere kedileri biyomedikal bir model olarak kullanmak istediğini de söylüyor.