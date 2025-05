Kediler Günü'nde onlar hakkında bilmeniz gereken dokuz bilgi

DİKEN ÖZEL

Bugün 17 Şubat Kediler Günü. Hayatımızı, sokaklarımızı, mutluluğumuzu ve üzüntümüzü paylaştığımız patili dostlarımızın günü.

Fotoğraf: Pexels

Hayatın her anında her yerden çıkabilecek ve her koşulda başının çaresine bakabilecek bu dostlarımız hakkında bilmeniz gereken dokuz bilgiyi sizin için derledik.

Kediler de insanlar gibi gündelik hayatta yaşadıkları şeylerden etkilenip rüya görürler. Ve rüyalarında korkabilirler.

Ölen evcil hayvan dostları ve hatta köpekler için bile yas tutarlar. Yas tutan kedilerin yemek yemek istemediği ve uykudan kaçındıkları biliniyor.

Tanıdıkları kişilerin resimleri ve isimlerini eşleştirebilirler.

İnsanları ebeveyn veya bakıcı olarak görürler.

Sahiplerinin sesini tanır ve kendisiyle konuştuğunu anlarlar.

Kediler hayatlarının yüzde 60’ını uyuyarak geçirir.

Sudan hoşlanmazlar.

İnsanların parmak izi olduğu gibi kedilerin de burun izi vardır.

Kendilerine seslenildiğini duysalar bile bazen duymazlıktan gelip umursamazlar.

Akşam eve gittiğinizde kedinizle izleyip, romantik anlar geçirebileceğiniz bir film önerisi: