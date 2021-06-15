Kedi yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yavru kedileri yakalayıp yediği tespit edilen Japon uyruklu D.M. adlı kişiye para cezası kesilirken, sınır dışı edileceği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

D.M.’nin yaklaşık üç yıldır yaşadığı Gültepe Mahallesi’nde yaşayan biri geçtiğimiz günlerde sabah saat 5 sıralarında Japon uyruklu adamın, bir kova içine beş yavru kediyi alarak evine götürdüğünü gördü ve durumu polise bildirdi. Evine giren mahalleli D.M.’ye linç girişiminde bulundu.

DHA’nın aktardığına göre Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri bir bankada işlem yaparken yakaladıkları D.M.’yi, polis merkezine götürdü. D.M., kedileri ‘boğarak öldürdüğünü ve pişirip yediğini’ itiraf etti. 10 bin 375 lira para cezası verilen Japon vatandaşı sınır dışı edilmek üzere göç merkezine gönderildi.