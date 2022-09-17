Keanu Reeves ‘Constantine’in ikinci filmiyle dönüyor: ‘Şeytan çıkartmaya’ devam

Warner Bros, 2005 yapımı doğaüstü gerilim türündeki Constantine’in devam filmini çekeceklerini açıkladı. Stüdyo, ünlü oyuncu Keanu Reeves ve orijinal filmde ilk kez yönetmen koltuğuna oturan, Açlık Oyunları’yla ün kazanan Francis Lawrence’ı yeniden bir araya getiriyor.

Constantine, 2005

Akiva Goldsman’ın senaryosunu yazacağı projede J.J. Abrams ve Hannah Minghella da prodüksiyonda yer alacak.

Bir DC karakterine dayanan Reeves’in oynadığı film 2005 gişesinde dünya çapında 200 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve filmin hayranları uzun zamandır bir devam filmi bekliyordu. Reeves, ‘dünyayı cehennemden gelen iblislerin işgalinden koruyarak ruhunu kurtarmaya çalışan doğaüstü bir şeytan kovucu ve demonolog’ John Constantine rolüyle yeniden izleyici karşısında olacak.

Dizi de yolda

Daha önce Daniel Cerone ve David S. Goyer tarafından yaratılan bir NBC dizisinde de karşımıza çıkan Constantine, Hollywood’da sevilen bir yapım oldu. Daha da yakın zamanda J.J. Abrams’ın Bad Robot Productions şirketinin, yayın platformu HBO Max için çıkaracağı diziden söz ediliyordu. Fakat Variety’deki habere göre dizi platformda yer almayacak.

Dizi için günümüz Londra’sında geçen dört yeni uyarlama senaryo yazıldı. Constantine, henüz bir anlaşma sağlanmamış olsa da yakın zamanda çevrimiçi yayın platformlarından birinde karşımıza çıkabilir.

John Constantine kim?

DC çizgi romanlarından uyarlanan John Constantine, iyilik ve kötülük arasındaki savaşın terazisini kendi lehine çevirmeye çalışan bir şeytan kovucu karakter. Sıradan insanları etkileyen iblisleri ve melekleri görebilen Constantine, her iblisi cehenneme göndermeye ve böylece cennetteki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.