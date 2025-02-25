Kazım Öz'ün 'OY'una Geldik' filminin vizyonu yasaklandı

Yönetmen Kazım Öz, komedi türündeki ‘OY’una Geldik’ filminin vizyonunun yasaklandığını duyurdu.

Fotoğraf: X ekran görüntüsü

Senaryosunu yerine kayyım atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yazdığı, yönetmenliğini ‘Elif Ana’ ve ‘Zer’ gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Kazım Öz’ün yönettiği ‘OY’una Geldik’ filminin vizyonu Kültür ve Turizm Bakanlığınca yasaklandı.

Filmin oyuncuları arasında Sarıgül’ün yanısıra Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ile Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan da vardı. Başroldeyse İlyas Salman oynuyordu.

Filmden elde edilen gelirin ilçeye yapılacak su arıtma tesisi ve Munzur’un korunması için kullanılması planlanıyordu.

Öz, filmine getirilen vizyon yasağını X hesabından şu sözlerle duyurdu:

“OY’una Geldik filmimizin vizyonu maalesef yasaklandı. İktidar 21. yüzyılda bir komedi filmini yasaklayarak kendi tarihine bir kara leke daha sürdü. Yıllardır emek sarfederek ürettiğimiz filmi seyircimize ulaştırmak için hukuksal yolları sonuna kadar kullanacağız.”