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Yaramazlara biraz batar!

Kazı kazandan ikinci kez 2 milyon dolar kazandı

ABD’nin Maryland eyletinde yaşayan bir emekliye kazı kazandan ‘ikinci kez’ 2 milyon dolarlık (9,54 milyon lira) ikramiye çıktı.

Fotoğraf: www.nottinghammd.com

Üç yıl önce büyük ikramiye isabet eden 65 yaşındaki emekli, 2 milyon dolar kazanmasına rağmen ‘Richer 2 milyon dolar’ adlı oyunda şansını denemeye devam etti.


Exxon benzin istasyonundan iki adet kazı kazan alan emekliye bir kez daha 2 milyon dolar isabet etti. Maryland Lotosu’ndan yapılan açıklamada, adı açıklanmayan bu kişinin yaz aylarında kazı kazan kuponlarını satın aldığı büyük ikramiyenin yanısıra ikinci kuponuna da 100 dolar (954 lira) isabet ettiğini açıkladı.

Emeklinin parayı tahsil etmek için son tarih olan 1 Kasım’a kadar kazı kazanları bir kasada sakladığı ve son gün ikramiyesini aldığı belirtildi.

Talihli, ikinci 2 milyon doları aileyle uzun bir seyahat, evin yenilenmesi gereken yerlerin yapılmasının da aralarında olduğu şeyler için harcayacağını söyledi. İlk 2 milyon dolar sayesinde emekli olmuştu!

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