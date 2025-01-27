Kazakistan'da göçebe halklara ait 1500 yıllık eserler keşfedildi

Kazakistan’ın Hazar Denizi bölgesindeki Atrau eyaletinde Sarmatlar dönemine ait mezarlardaki kazılarda yüzyıllar öncesine dayanan eserler gün yüzüne çıkarıldı.

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Son iki yıldır bölgedeki ‘Karabau-2’ kurganında arkeolojik kazı çalışmaları yapılıyor.

Kurgandaki dokuz mezarın yedisinde Milattan Önce (MÖ) altıncı yüzyıldan Milattan Sonra (MS) dördüncü yüzyıla dek bölgede yaşayan atlı göçebe halk Sarmatlara ait takılar, silahlar ve seramik kapların yanısıra insan kalıntıları bulundu.

Çıkarılan eserler,Atrau Bölge ve Tarih Müzesi’nde düzenlenen sergide ilk kez gösterildi.

Eserler arasında her iki tarafında dağ leoparının tasvir edildiği ve ağırlığı yaklaşık 370 gram olan altın bilezik sergi ziyaretçilerinin büyük ilgisini gördü.

Kazak arkeolog Marat Kasenov, Atrau bölgesinin bilim adamları tarafından zamanında Sarmatya İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü bölge olarak nitelendirildiğini ve bunun arkeolojik kazı çalışmalarıyla kanıtlandığını belirtti.

Kasenov şunları söyledi:

“Sarmatlar dönemine ait bulunan toplam antik eser sayısı 1000 civarında. Bunların 100’ünü altın takılar oluşturuyor. Takılarda genellikle zamanında bölgede yaşayan leopar, yaban domuzu, kaplan gibi yırtıcı hayvanların resimleri var. En son yaptığımız bu kazı çalışmaları sonucunda bulunan eserler arasında daha önce ülkemizde hiç görülmemiş ve iyi korunmuş ahşaptan yapılan iki kase keşfettik.”