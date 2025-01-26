Ankara ve İstanbul'da operasyon: 243 tarihi eser

Ankara ve İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 243 objeye el konuldu. Ürünlerin ortalama piyasa değeri 1,5 milyon lira.

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Ankara’da emniyet güçleri Altındağ’daki bir işyerinde iki kişinin internet üzerinden mezat yaptığını tespit etti.

Bu mezatlarda, yurt içi ve yurt dışından satın alınan Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda etnografik nitelikte olabilecek tarihi eser satıldığı belirlendi. Tarihi eserlerin tescile tabi olduğu değerlendirildi.

Bunun üzerine Ankara’da 10, İstanbul’da iki olmak üzere 12 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldı.

Tarihi eser 243 obje el konuldu.

Objeler arasında şunlar var:

19’uncu ve 20’inci yüzyıl Osmanlı dönemine ait, yaklaşık 200 yıllık kapıkulu sipahilerin kullandığı bir adet çakmaklı piştov silah, 1918’de Sultan Vahdettin tarafından dönemin Osmanlı teğmenlerine gönderilen berat-ı şerif, Kurtuluş Savaşı sonrası üstün başarı gösteren askerlere verilen İstiklal Madalyası, Sultan Abdülmecid tarafından devlet kademelerinde üst düzey başarı gösteren devlet bürokratlarına verilen dört adet mecidiye nişanı, yeniçeriler tarafından savaş meydanlarında yakın ve uzak muharebe esnasında kullanılan kılıç, kama, kını, yatağan, Osmanlı sarayındaki mutfakta kullanılan 19’uncu ve 20’inci yüzyıla ait Avrupa ve Fransız kültüründen çatal, bıçak ve kaşık takımı, 1877’de hat sanatıyla yapılan besmele yazılı ahşap levha, orta kısmında ‘Yedi Uyuyanlar’ın isimlerinin yazılı olduğu, kelimeişehadet ve Ayet-el Kürsi ile çevrelenmiş hat levha, 1911 tarihli, üzerinde Allah’ın isimleri ve Dört Halife’nin isimlerinin yazılı olduğu, orta kısmında Süleymaniye Camisi betimlenen bez levha.

Ortalama piyasa değeri 1,5 milyon lira olduğu değerlendirilen ürünlerin, esas değerlemeleri Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak.