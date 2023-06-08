Kazada ölen çocuk ‘kusurlu’ sayıldı, uzman çavuş serbest bırakıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde beş yaşındaki Erdem Aşkan’a çarparak ölümüne neden olan uzman çavuş A.K.P adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdem Aşkan. (Mezopotamya Ajansı)

Yüksekova’dan Van güzergahına ilerleyen Yüksekova İlçe jandarma Komutanlığı’nda görevli A.K.P’ye ait araç, Erdem Aşkan isimli çocuğa çarpmış ve ölümüne neden olmuştu. Uzman çavuş bunun üzerine gözaltına alınmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre savcılık olay yerinde tutulan olay tespit tutanağını dikkate alarak, Aşkan’ı kazada asli kusurlu buldu. A.K.P.’nin, adli kontrol şartı tedbirlerinin uygulanmasının ardından serbest bırakılması talebiyle, Yüksekova Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Hakimlikse fail A.K.P’nin, haftanın belirli bir günü imza atması ve araç kullanma yasağı kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Avukattan tepki

Aşkan’ın Avukatı Ömer Faruk Aşkan’sa verilen cezaya tepki göstererek, şunları dedi: “Olay tespit tutanağında çocuğun kusurlu görülmesi vicdanların kabul edebileceği bir durum değildir. Yüksek hız ve trafik kurallarına aykırılık sebebiyle yaşamını yitiren çocuk değil de olay esnasında burnu kırılan uzman çavuşun olayın asıl mağduru konumuna getirildiğini görmekteyiz.”