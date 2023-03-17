‘Kayyım rektör’ün şikayetiyle açılan davada gazeteciler beraat etti

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektör’ü Naci İnci’nin şikayetiyle açılan davada gazeteci Fırat Fıstık ve Gerçek Gündem eski genel yayın yönetmeni Ozan Buz beraat etti.

Fotoğraf: Boğaziçi Dayanışması

İnci, üniversitede eylemlere katılan öğrencilerin isimlerinin emniyete bildirilmesiyle ilgili haberler nedeniyle şikâyetçi olmuştu.

İstanbul 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya gazeteci Fırat Fıstık, avukatı Baran Kaya ve Naci İnci’nin avukatı katıldı. Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nden Erol Önderoğlu da takip etti.

Fıstık’ın avukatı Baran Kaya, haberde herhangi bir kişisel veri bulunmadığını belirterek aksini ispat edecek kesin delil de olmadığını söyledi.

İnci’nin avukatı Fıstık ve Buz’un cezalandırılmalarını talep etti. Duruşma savcısı da önceki duruşmalarda beraat talep ettiği mütalaasını tekrar etti. Mahkeme de Fıstık ve Buz’un suç işlemediği sabit olduğundan beraat kararı verdi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Fırat Fıstık, Boğaziçi Üniversitesi’nın kayyım rektörü Naci İnci’nin üniversitede protestolara katılan öğrencilerin isimlerini emniyete bildirdiğini, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında korunma talebinde bulunduğunu belgeleriyle haberleştirmişti. İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği de habere erişim engeli getirmişti. Gerçek Gündem internet sitesinde yayınlanan haberlerden sonra gazeteci Fıstık hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fıstık ve internet sitesinin o dönemki genel yayın yönetmeni Ozan Buz hakkında iddianame hazırladı. Fıstık ve Buz’un ‘kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapsi istenmişti. Savcı Onur Yılmaz iddianamede, Fıstık’ın haberindeki bilgilerin İnci’nin hedef haline gelmesine de sebep olabileceğini öne sürmüştü.

Kayyım rektör İnci’nin emniyete ismini verdiği öğrencilerden Berke Gök ve Perit Özen ise tutuklanmıştı. İnci’nin şikâyetçi olduğu dava İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. İnci, öğrencilerin olduğu ilk duruşmaya katılmamış, mahkemenin hakimi Talip Ergen İnci ve özel güvenlik görevlileri için iki gün sonra özel duruşma yapmıştı.