Kayyım atanan Maydonoz Döner: Hizmete devam

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım atadığı Maydonoz Döner, ‘kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğini‘ bildirdi.

Fotoğraf: Maydonoz Döner

TMSF, 21 Şubat’ta ‘FETÖ operasyonu’ düzenlenen Maydonoz Döner’in 21 şirketine kayyım atandığını duyurmuştu.

31 ilde operasyonda 10 kamu personeli dahil 353 kişi gözaltına alınmıştı. Suçlama döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansmandı.

Maydonoz Döner’in internet sitesindeki açıklama şöyle:

“TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.”

Ne olmuştu?

Antalya merkezli 31 ildeki ‘KISKAÇ-40’ adlı operasyonda aralarında 10 kamu personelinin de olduğu 353 şüpheli yakalanmıştı. Dördü kamu çalışanı 126 kişi tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulüyle faaliyet yürüttüğünü duyurmuştu. Zincirin, ‘FETÖ’yle bağlantısı devam ettiği ileri sürülen şahıslara, bedel karşılığında gayriresmi ortaklık verdiği belirtilmişti.

Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa izin vermediği, bu sistemi (RTB) ‘Referans Temelli Büyüme’ olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı iddia edilmişti.

Söz konusu zincirin hisse satışlarını takibe takılmamak için kuyumcular üzerinden emanet usulüyle yaptığı ve yurt dışına verdiği bayiliklerle para transferini kolaylaştırdığı da ileri sürülmüştü.

Bakan ayrıca şirket ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere ‘işin manevi boyutunun olduğunun’ söylendiğini de aktarmıştı.