Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Dört ölü, 24 yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı. (AA)

Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm’e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun 60’ıncı kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrildi.

AA’nın aktardığına göre ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada üç kişi olay yerinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, tedavileri süren 24 kişiden üçününse sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü M.K. da gözaltına alındı.