Kayseri’de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu: Kocanın erkek kardeşi tutuklandı

Kayseri’de bir kadın ve yatalak eşinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kocanın erkek kardeşi cinayet şüphesiyle tutuklandı.

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AA’nın haberine göre Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9’uncu Cadde’de üç katlı müstakil evde yaşayan yatalak hasta A.T (87) ile E.T.’den (73) haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Eve giden polis ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. E.T’nin, baltayla öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, olay sırasında evde bulunan A.T.’nin kardeşi A.T.’yi (76) cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.