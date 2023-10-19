Kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü belirlendi

Hatay’ın Hassa ilçesinde, şüphe üzerine gözaltına alınan kişinin öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine, kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, N.Ş’nin (68) 15 Ekim’de kaybolmasına ilişkin çalışmalar kapsamında kadının yeğeni Ç.Ü. ve onun eşi H.Ü. gözaltına alındı.

Zanlılardan H.Ü, N.Ş’yi başına briketle vurarak öldürdüğünü, ardından da cesedi çuvala sararak Yalak mevkisindeki akarsu yatağına attığını itiraf etti.

Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede N.Ş’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Ç.Ü. ve H.Ü.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.