Kaybolan denizaltı için kritik saatler: Fransa ve ABD harekete geçti

En ünlü denizaltı enkazı Titanik’i turistlere göstermek için dalış yapan ve kaybolan turist denizaltısı için Fransa destek gönderdi, ABD de bu yönde adım atacağını duyurdu.

Fotoğraf: Ocean Gate

Fransa, 1912’de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik’in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için bir gemi ile su altı arama robotu gönderdi.

AA’nın haberine göre, Denizlerden Sorumlu Bakan Herve Berville, Fransız Deniz Araştırmaları Enstitüsü Ifremer’in ‘Atalante’ isimli gemisiyle su altı arama robotunu Atlantik Okyanusu’na gönderdi.

Okyanusta dört bin metre derinliğe kadar dalabilen robotun çarşamba akşamı bölgeye varması bekleniyor.

ABD de gönderecek

ABD Donanması da arama çalışmalarını desteklemesi için uzman ve kurtarma sistemi gönderileceğini bildirdi.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan ‘FADOSS’ isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi.

Açıklamada, ekipman ve uzmanların, Sahil Güvenliği desteklemek üzere bu gece Kanada’daki Newfoundland Adası’nın St John’s şehrine ulaşacağı aktarıldı.

ABD Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının hem deniz yüzeyinde hem de su altında arandığı ancak yolcuların yaklaşık 40 saatlik oksijenlerinin kaldığının tahmin edildiği kaydedildi.

İçinde beş kişi var

Kayıp denizaltıda havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation’ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO’su Stockton Rush ile Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet’nin olduğu biliniyor.

Denizaltıyla Titanik’in enkazına dalışın dahil olduğu sekiz günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Titanik Kuzey Atlantik’e gömülmüştü

‘Asla batmayacağı’ iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912’de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York’a gitmek üzere İngiltere’nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912’de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik’in sularına gömülmüştü.

Kazada bin 500’den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik’in enkazı, 1985’te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.