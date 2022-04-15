Kayalıklarda yedi gün mahsur kalan keçi kurtarıldı

Artvin’de kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu yedi gün sonra kurtarıldı.

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Merkeze bağlı Kalburlu köyünde yaşayan Recep Çoruh, hayvanlarını otlatırken yaklaşık 1,5 aylık keçi yavrusunun kaybolduğunu fark etti.

Bölgede birkaç gün süren aramanın ardından keçinin meranın alt tarafındaki kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden Çoruh, kendi imkanlarıyla keçisini kurtarmak istese de başarılı olamadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ekipleri, Çoruh’un yardım talebi üzerine bölgeye giderek ip yardımıyla keçinin bulunduğu alana indi.

Keçi yavrusu, ekipler tarafından 100 metrelik kayalıklardan güvenli alana indirilerek sahibine teslim edildi.