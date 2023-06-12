Kavcıoğlu atamasına piyasa yorumu: 1-1 oldu

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Merkez Bankası (MB) başkanlığına Hafize Gaye Erkan’ın atanmasına karşın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) başına Şahap Kavcıoğlu’nun atanmasını piyasanın “1-1 oldu” diye yorumladığını belirtti.

Ekonomide yeni bir model deneyip başarısız olan iktidar, seçim öncesi para politikasını değiştirmektense piyasa dışı düzenlemeler ve MB’nin ‘arka kapı’ satışlarıyla TL’deki değer kaybını yavaşlatmaya çalışıyordu.

Seçimden sonraysa işleri toparlaması için Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye bakanlığına getirildi. Böylece ekonomi politikalarının ‘normalleşmesinin’ hedeflendiği düşünülüyor. Şimşek’in de yeni yaklaşımına uygun kadrolar istediği de biliniyor. Şimşek’ten buna yönelik ‘rasyonelleşme’ açıklamaları da gelmişti.

Bu doğrultuda MB başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı. Ancak, BDDK’nın başına önceki modelin mimarlarından eski Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun atanması soru işaretlerine neden olmuştu.

Ekonomim gazetesi yayınında konuşan ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, bu gelişmeleri değerlendirdi.

Kavcıoğlu’nun BDDK’ya atanmasının soru işaretleri yarattığını belirtirken Güldağ “Piyasa yorumu 1-1 oldu. Yeni politika cephesinde Gaye Erkan ataması, eski politikanın devamı olarak Şahap Kavcıoğlu ataması” dedi. Ağaoğlu da bu yorumu onaylayarak “1-1 yorumlarına katılıyorum. Tek seslilik olacak mı, olmayacak mı, öngörülebilirlik için önemli” dedi.

Eski üyeler mi yeni üyeler mi?

Ağaoğlu, konuşmasının devamında sadece MB başkanının değişmesiyle işin bitmeyeceğini, para politikası kurulunun diğer üyelerinin değişip değişmeyeceğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Ağaoğlu, şöyle konuştu: “Şimdi para politikası kurulunda eski üyelerle mi devam edilecek, yeni üyeler mi gelecek? Eski üyelerle devam edilecek olursa tek başına MB başkanının değişmiş olması çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Diğer yandan belki Kavcıoğlu’nun çalışacağı ekibe Şimşek bazı isimler eklemek isteyecek. Duruma aslında bir orkestra olarak bakmak lazım. Orkestra şefi MB, BDDK da başkemancı, yani birisi si bemolden çalarken diğeri do majör basarsa problem çıkar.”