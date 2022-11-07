Katolik Kilisesi kardinali, çocuk tacizini 35 yıl sonra itiraf etti

Fransa’da Katolik Kilisesi Kardinali Jean-Pierre Ricard, 35 yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Katolik Kilisesi rahiplerinin adı, yaklaşık 70 yıldır çocuklara yönelik cinsel taciz skandallarıyla gündeme gelirken Ricard, paylaştığı yazılı açıklamada yıllar önceki suçunu itiraf etti.

AA’nın haberine göre Ricard açıklamada “35 yıl önce rahipken 14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım. Davranışım tahmin edildiği gibi bu kişi için ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu” ifadelerini kullandı.

78 yaşındaki Kardinal Ricard, üstlendiği tüm dini görevlerden çekildiğini de duyurdu. Taciz ettiği kızla konuşarak af dilediğini kaydeden Ricard, bu konuşmayı ne zaman yaptığına dair bilgi vermedi.

Fransa’da düzenlenen piskoposlar konferansında konuşan Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, Fransız adaleti ve kilise yetkililerinin incelediği cinsel taciz iddialarına ülkede eski veya halihazırda görev yapan 11 piskoposun adının karıştığını söyledi. Moulins-Beaufort, Ricard’ın da 11 piskoposun arasında olduğunu belirtti.