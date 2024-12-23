Kastamonu'da midibüs devrildi: Bir ölü, 23 yaralı

Kastamonu’da bir midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

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Şoför D.A’nın sürdüğü ve İstanbul’dan Sinop’a cenazeye giden kişileri taşıyan midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 69 yaşındaki Hasan Çiftçibaşı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.