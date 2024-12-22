Muğla'da helikopter hastaneye çarpıp düştü: Dört ölü

Muğla’da Sağlık Bakanlığı’na bir ambulans helikopter devlet hastanesi binasına çarpıp boş alana düştü. Kazada dört personel hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: AA

Antalya’ya gitmek üzere havalanan ambulans helikopter, kalkış esnasında hastanenin dördüncü katına çarparak düştü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, Muğla Valisi İdris Akbıyık helikopterde bulunan dört personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölenlerden ikisi pilot, biri doktor ve diğeriyse sağlık personeli.

Vali Akbıyık kazaya ilişkin “Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor” dedi.

Kaza nedeniyle hastanede de hasar meydana geldi.

Çarpma sonrası hastane