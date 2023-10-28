Kastamonu’da KYK yurdunda öğrenciler asansörde kaldı

📍Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız #kykyurdu



ÖĞRENCİLER ASANSÖRDE KALDI, ASANSÖR 2 KAT AŞAĞI KAYDI.



"Bir kaç kişinin daha mı ölmesi gerekiyor bir şeylerin olması için"



Biz yaşamak istiyoruz. Yurtları denetleyin. Can güvenliğini sağlayın. ARTIK YETER. Bir kişi daha ölmesin! pic.twitter.com/vynYE6quMh