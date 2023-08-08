Eşini ve iki polisi tüfekle yaralayan şüpheli vurularak yakalandı

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde eşini ve “Teslim ol” çağrısında bulunan iki polisi tüfekle yaralayan şüpheli, vurularak yakalandı.
AA’nın haberine göre, Merkez Mahallesi Kale Caddesi’nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (43), eşi A.S’yi av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Şüphelinin yerini tespit eden polis ekipleri, “Teslim ol” çağrısında bulundu. Tüfekle ateş ederek kaçmaya çalışan H.S, iki polisi de yaraladı.
Polis ekipleri de şüpheliyi bacağından ve kolundan yaralayarak yakaladı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.