Kars’ta kadının görüntüsünü çekip ‘Beni bul’ diye paylaştı: Kadının ailesi bulup öldürdü

Kars’ın Selim ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan görüntü nedeniyle iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Akyar köyünde, çektiği kadının videosunu “Beni bul” notuyla sosyal medyada paylaşan O.D. ile söz konusu kadının ailesi arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, O.D, U.D, ve Ö.K. yaralandı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan O.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.