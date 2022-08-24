Karısını ve üç kızını uyurken öldürdü

Şırnak’ın İdil ilçesinde bir kişi, eşi ve üç kızını pompalı tüfekle öldürdü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yeni Mahalle Botaş Caddesi’nde Hasan Karaaslan, gece evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan’a (13) pompalı tüfekle ateş etti.

Elinde silahla karakola giden Karaslan eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi.

Eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eşinin ve üç kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne gönderildi.